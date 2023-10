Fan in delirio per Can Yaman arrivato a Trapani per ‘Viola come il mare’ 2

L’attore turco Can Yaman, 33 anni, è uno dei personaggi che più piace al pubblico femminile negli ultimi anni. Non è solo bello, ma piace anche la parlantina italiana che sfoggia, frutto di uno studio ai tempi della scuola. L’arrivo di Yaman a Palermo è stato un delirio e un tripudio di cori e urla. Le fan si sono radunate nell’attesa di incontrare il loro idolo. Can Yaman, con il suo sorriso affascinante e la sua gentilezza, ha trascorso del tempo a scattare selfie e a chiacchierare con le fan. E’ arrivato tra Palermo e Trapani per girare alcune scene della fiction “Viola come il mare” 2. Nel capoluogo trapanese, in particolare, sono state girate alcune scene in Piazza Vittorio Emanuele e Vittorio Emanuele e vicino al Bastione dell’Impossibile. Anche nella nuova serie Can Yaman interpreterà l’ispettore di polizia Francesco Demir impegnato a risolvere casi rompicapo. La fiction verrà trasmessa su Canale 5 nel 2024.

