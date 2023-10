Alla Cittadella dei Giovani di Alcamo la tre giorni di Expocasa

Expocasa Alcamo è la fiera organizzata con il patrocinio del Comune dal 13 al 15 ottobre, dedicata a tutti coloro che stanno costruendo casa o che hanno in mente di rinnovarla e che vogliono conoscere ed incontrare le aziende del settore edilizio, design e arredo del nostro territorio; ed è anche un’occasione per partecipare a seminari e talk tematici, incontrare professionisti del settore quali architetti, ingegneri, arredatori.

“Expocasa rappresenta un’opportunità per le nostre aziende di farsi conoscere e di avere una visibilità utile per attrarre investimenti – dichiara la vice sindaca con delega alle attività produttive Caterina Camarda -. Una tre giorni alla Cittadella dei Giovani dove i visitatori potranno confrontarsi con gli esperti del settore per avere consigli e suggerimenti ad es sui mutui, la finanza agevolata per le imprese e tanto altro ancora, e potranno anche conoscere le nuove idee per vivere il contemporaneo ed abitare spazi sempre più adeguati anche alle nuove esigenze ambientali”.

La fiera riguarda in particolare progettazione e design, edilizia pesante e leggera, impiantistica, artigianato, ceramica e arredo bagno, mobili e arredamenti in genere, infissi interni ed esterni, domotica, impianti di sicurezza, pannelli solari e fotovoltaici.

E’ previsto anche uno spazio dedicato ai più piccoli con l’animazione del Baby Park e i gonfiabili a cura di Frappè Animazione.