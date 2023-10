L’Accademia Trapani firma il contratto con il Sassuolo Calcio

L’ A.S.D. Accademia Trapani ha firmato il contratto con l’unione sportiva Sassuolo Calcio, una delle migliori realtà calcistiche del settore giovanile di una squadra di serie A.

L’ “Accademia” che, ad oggi, è l’unica scuola calcio in Sicilia a essere stata contattata dal Sassuolo, ha, così, ottenuto un importante riconoscimento che premia la passione, la professionalità e l’impegno quotidiano nel formare nuove leve calcistiche e promuovere la cultura dello sport.

“La firma di questo contratto – dice il direttore generale Francesco Gambicchia – è, per noi, motivo di grande soddisfazione. Il Sassuolo si è accorto di noi, nonostante la distanza geografica, dando una importante opportunità all’ Accademia e ai nostri giovani calciatori”.

In particolare, il contratto prevede scambi di formazione.

“Periodicamente – dice Francesco Gambicchia – i tecnici del Sassuolo verranno a Trapani, al campo Roberto Sorrentino. In seguito saranno i tecnici dell’Accademia a recarsi a Sassuolo nell’ottica dello scambio e del confronto sule metodologie di lavoro”.

Intanto, a breve, alcuni dei ragazzi dell’Accademia Trapani faranno una serie di provini con il settore giovanile del Sassuolo.

“I nostri allievi – dice Francesco Gambicchia – avranno l’opportunità di confrontarsi con una importante squadra di livello nazionale. Gli auguriamo di realizzare il loro sogno sportivo così come sta avvenendo per i nostri Pietro Bertolino, tesserato dal Venezia Calcio negli under 15 nazionali, e per Gabriel Morreale, appena tesserato negli esordienti del Palermo calcio”.