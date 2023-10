Abbandono rifiuti, a Trapani elevate altre 50 sanzioni

Nuove e pesanti sanzioni per gli incivili che continuano indiscriminatamente a sporcare la città di Trapani. Ai 15 provvedimenti dei giorni scorsi, grazie all’allocazione di ulteriori telecamere su tutto il territorio, se ne sono infatti aggiunti infatti altri 50.

Complessivamente, dunque, sono state elevate ulteriori sanzioni per un importo pari a 30 mila Euro. Le attività messe in campo dal Comune di Trapani sono coordinate dall’Ispettore Occhipinti della Polizia Locale e dal referente degli Ispettori Ambientali Danilo Catania.

“La tolleranza zero ribadita ancora una volta nei giorni scorsi va avanti e non conosce soste, al fine di sanzionare quanti più incivili possibili che continuano a gettare rifiuti in giro per Trapani creando non solo un danno economico a scapito dell’intera cittadinanza ma criticità igienico sanitarie che gli operatori comunali continuano a rimuovere – dichiarano il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e l’Assessore Ecologia Ambiente Emanuele Barbara. Ringraziamo i cittadini per le loro continue segnalazioni, che ci consentono di accelerare ulteriormente nelle bonifiche ed attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti. Proprio in questi giorni sono in corso ennesime operazioni di rimozione dei rifiuti in tutta la zona di Fontanelle – Milo ed al quartiere Sant’Alberto”.