Mazara ordina la nuova moto draga per la manutenzione dei fondali portuali

Con determinazione dirigenziale n. 2416 del 4 ottobre scorso, pubblicata nell’albo pretorio online, sono stati approvati i verbali di gara per la fornitura di una nuova moto draga che il Comune di Mazara del Vallo intende utilizzare per la manutenzione ordinaria dei fondali portuali. Ad aggiudicarsi la fornitura, praticando un ribasso dello 0,3% sull’importo a base d’asta di 900mila euro è stata la M.S. Plant Tecnology s.r.l. di Modena.

L’amministrazione comunale, adottando la procedura anticipata in via d’urgenza ha già effettuato l’ordinativo della nuova moto draga, la cui consegna è prevista entro fine anno. Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione è il geometra Mario D’Agati dell’Ufficio Tecnico comunale.

Queste le caratteristiche principali della moto-draga ordinata:

– Lunghezza fuori tutto (da ml. 20,00/30,00);

– Lunghezza scafo (da ml. 15,00/25,00);

– Larghezza scafo (da ml. 5,00/10,00);

– Pescaggio a pieno carico non superiore a ml. 1,00;

– Massima profondità di dragaggio (da ml. 8,00/10,00);

– Potenza installata totale non inferiore a 300 kw.;

– Potenza installata alla pompa dragante non inferiore a 250 kw.;

– Potenza installata al disgregatore non inferiore a 40 kw.;

– Diametro tubazione aspirazione non inferiore a 300 mm.;

– Portata massima ad acqua circa 1000 Mc/h.;

– Distanza massima di scarico circa 1000 ml.

Nelle more che gli attesi lavori regionali per il dragaggio del fiume Mazaro entrino nel vivo dopo il completamento della realizzazione già avviata da mesi delle vasche di contenimento dei fanghi presso la colmata B, il Comune ha deciso di dotarsi di una draga per meglio gestire in futuro i lavori di manutenzione e pulizia dei fondali.

L’acquisto di una moto-draga è uno dei tre interventi del progetto complessivo finanziato con circa 4milioni 700mila euro dal Dipartimento Pesca del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste con fondi comunitari della misura 1.43 ‘Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca’. Sono già stati avviati e termineranno entro fine anno gli altri due interventi previsti dal progetto:



– la “Riqualificazione del complesso immobiliare ubicato in piazzetta dello scalo dell’ex mercato ittico da adibire a sala per la vendita all’asta del pescato” (lavori a cura dell’impresa Frustieri Costruzioni srl di San Cipirrello con un ribasso del 30,388% sull’importo a base d’asta di euro 397mila 534,31 euro oltre oneri di sicurezza).



– Lavori per la “Ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali e di parti di banchine e approdi del porto peschereccio di Mazara del Vallo” (a cura dell’impresa O.S.F.E. di Cetraro (Cs), aggiudicataria della procedura negoziata con un ribasso del 28.88% sull’importo a base d’asta di circa 2milioni di euro, oltre oneri di sicurezza).