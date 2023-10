“L’Aeronautica e Marsala”, mostra del 37° Stormo di Birgi

Il 37° Stormo organizza dal 20 al 22 ottobre la mostra intitolata “L’Aeronautica e Marsala”, presso l’ex Chiesa Sant’Antonio Abate in via XI Maggio.

Si tratta di un percorso di immagini e testimonianze di alto interesse aeronautico che ripercorrono la storia dell’Aeronautica Miliare nella Sicilia occidentale e nel territorio marsalese nello specifico, nonché l’evoluzione dell’architettura e della tecnica ingegneristica alla base dei progressi nel campo delle infrastrutture e dei materiali.

Saranno allestiti nella Piazza della Repubblica anche stand divulgativi dell’AM: 37° Stormo, 135ª Squadriglia Radar Remota di Marsala, Centro SAR e altri Enti aeronautici, per mostrare le capacità e i compiti della Forza Armata. L’inaugurazione dell’evento si terrà il 20 ottobre alle ore 10, alla presenza di diverse autorità locali; la mostra sarà poi aperta al pubblico fino al giorno 22 dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21, presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate di Marsala in via XI maggio.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Marsala, rientra tra gli eventi organizzati dal 37° Stormo per celebrare il centenario dell’Aeronautica Militare e costituisce un’occasione per sottolineare il legame e la vicinanza da sempre esistenti tra la Forza Armata e il territorio siciliano.