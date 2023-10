Alla Fiera di Rimini si promuove la pista dello Stagnone… che è abbandonata

Percorsi naturalistici e archeologici, l’autenticità dei piccoli borghi, tradizioni e riti religiosi saranno le principali proposte del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale alla Fiera di Rimini – Ttg Travel Experience 2023 – che si terrà dall’11 al 13 ottobre.

Nello spazio messo a disposizione dall’assessorato regionale al Turismo diretto da Elvira Amata, verrà presentata la “destinazione Sicilia” “fuori stagione”: attraverso la natura, il trekking, le passeggiate in bicicletta, lo sport all’aria aperta ma anche scoprendo le significative tradizioni popolari e religiose fortemente caratterizzanti molti centri della provincia.

C’è anche la Città di Marsala Con oltre 500 chilometri di percorsi cicloturistici che attraversano la Sicilia occidentale, il turista potrà scoprire luoghi di incantevole bellezza come il Parco ciclistico di Erice o i sentieri del Cai presenti ormai in tutto il territorio, oltre naturalmente alle Riserve orientate naturali di Monte Cofano, dello Zingaro in territorio di Castellammare del Golfo, di Lago Preola e Gorghi tondi nel mazarese, lo Stagnone di Marsala e il Bosco Scorace di Buseto Palizzolo ma anche i tanti sentieri naturalistici presenti nelle tre isole Egadi.

Qualcosa però sulla pista dello Stagnone va detta. Ad oggi manca quasi completamento del cordolo giallo, che è stato divelto da continui mezzi (vetture, camper, moto, ecc.) che passano da una parte all’altra della strada senza rispettare la pista ciclopedonale. Per non parlare dell’immondizia sul litorale, l’erosione costiera, l’erbaccia e i canneti che non vengono mai tagliati.

Si parla già dall’Amministrazione guidata da Giulia Adamo dell’ipotesi di un passaggio di competenze dal Libero Consorzio al Comune lilybetano. Ma nulla si è mai fatto concretamente e tutti gli enti preposti, per le relative competenze, poco fanno per la salvaguardia della Riserva Naturale Orientata delle Isole dello Stagnone.