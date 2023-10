Al Comune di Marsala arrivano 9 tecnici per accelerare l’attuazione dei fondi Pnrr

Il Comune di Marsala, è beneficiario, nonché soggetto attuatore, per oltre 27 milioni di euro di finanziamenti relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’Amministrazione per accelerare l’iter tecnico-amministrativo ad agosto aveva disposto l’istituzione di un nuovo settore, quello della Pianificazione Strategica, che è stato affidato, come dirigente, all’ingegnere Alessandro Putaggio.

Al fine di accelerare la definizione e l’attuazione degli interventi a valere sui fondi del PNRR, l’Agenzia della Coesione, ha bandito un Avviso per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli Enti Locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta specializzazione.

Al Comune di Marsala così sono stati ‘assunti’ per 50 giorni (da espletare nel periodo 2023/2026), 9 tecnici per potenziare gli uffici che si occupano del PNRR.

Si tratta nello specifico di Rocco Ingianni, Alberto Sammartano e Antonio Ileo Rallo, esperti in progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione; di Giuseppe Renda e Caterina Borruso, esperti in gestione di monitoraggio e controllo dei programmi e dei progetti cofinanziati; di Salvatore Alessio Romano, esperto nell’utilizzo della innovativa tecnologia informatica applicata alla comunicazione e digitalizzazione per la pubblica amministrazione nonché di Carlo Pisciotta e Donatella Guargliadito, esperti in diritto amministrativo in materia di appalti e di finanziamenti pubblici nazionali ed europei e di Gildo La Barbera, esperto in organizzazione e gestione dei servizi sociali.

“Con questo personale – precisa il sindaco Massimo Grillo – contiamo daremo nuovo impulso al processo di definizione dei progetti di riqualificazione e rigenerazione finanziati con i fondi del Pnrr e, in particolare quelli riguardanti via Verdi, Salinella, una palazzina di via Mazara, la scuola Cosentino che diverrà un campus dell’Istituto comprensivo “Mario Nuccio”, la Pista Ippica e il centro Sportivo Polivalente di Scacciaiazzo; il progetto di efficientamento energetico dei contenitori culturali e, ancora, i recuperi dell’ex scuola Cannata, della Casa di Riposo “Giovanni XXIII” e di due appartamenti confiscati alla mafia, interventi questi ultimi tre che attengono ai servizi sociali”.