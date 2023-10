Canile di Marsala: la situazione e i progetti, ne parliamo con l’assessore Giacomo Tumbarello

Imminenti alcuni lavori di adeguamento. Rimangono poche le adozioni

Giacomo Tumbarello architetto, è tra gli assessori di Marsala che si trova “gravato” di un grande numero di deleghe a seguito del rimpasto e dell’eventuale rimodulazione che potrebbe fare il sindaco Massimo Grillo. Tra gli incarichi che ha l’assessore c’è quello del canile municipale.

Architetto, qual’ è allo stato la situazione dei locali dove vengono alloggiati i cani randagi di Marsala?

“Come lei ha ben introdotto, io mi occupo di questo settore da pochissimo tempo. Ho cercato subito di rendermi conto della situazione e degli interventi più urgenti da effettuare. In queste settimane sono andato più volte presso la sede del canile di contrada San Silvestro. Ho parlato con le maestranze, con i medici veterinari dell’Asp che vi lavorano e ho predisposto un piano di incontri con le associazioni animaliste con le quali intendo avviare una collaborazione che sono convinto servirà sotto tanti aspetti”.

In tanti si lamentano del randagismo in città. Sembra a volte che il comune abbia abbandonato la pratica della cattura dei cani che vagano per la città.

“Certamente no. Ma il problema è un altro. Una volta catturati gli animali vanno visitati e controllati, poi si procede come prevede la legge, alla castrazione alla microcippatura e infine li si rimette in libertà. Purtroppo non abbiamo i locali sufficienti per questa sosta, il canile è pieno e tanti cani non sono rilasciabili per i motivi più disparati. Stiamo cercando di fare un bando indirizzato sia a Enti pubblici che ai privati interessati a occuparsi dei cani. In passato il comune lo ha già fatto. Se questa opzione va in porto avremo alcuni posti liberi per occuparci dei cani randagi. Invito però le organizzazioni e se mi consente anche le testate giornalistiche, a pubblicizzare il fatto che al canile si può andare per adottare un cagnolino a cui dare una famiglia”.

Nei locali intanto erano stati annunciati dei lavori di miglioramento.

“Sono stati appaltati e partiranno a breve quelli relativi agli scarichi fognanti. Erano lavori rinviati da anni. Inoltre si sta lavorando per mettere mano agli interventi di manutenzione ordinaria per migliorare la vivibilità degli animali all’interno della struttura”.

gdb