Serie D: il Trapani vince 3 a 1 sul campo del Canicattì

Nuova trasferta per il Trapani, che, finora, ha avuto un cammino perfetto nel Campionato di serie D con cinque partite vinte in altrettante gare disputate. I granata sono stati impegnati a Ravanusa contro il Canicattì, che finora sta procedendo a ritmo play-off, con 11 punti raccolti in sei gare e reduce dalla vittoriosa trasferta di Ragusa.

Inizia bene il Trapani che si rende subito pericoloso. La prima conclusione dei padroni di casa, con Bonilla sul primo palo, bloccato da Ujkaj arriva al 14′. Un minuto dopo Salvataggio di Scuffia sul tiro al volo di Gagliardi sul lancio di Kragl. La rete del Trapani arriva al 27′ con Cocco su un calcio di punizione.

Al 45′ i primi veri brividi per i granata con il tentativo Meneses che colpisce la traversa.

Il secondo tempo inizia con un infortunio di Cocco che viene sostituito e il Canicattì segna: al 58′ il pareggio arriva con il colpo di testa di Meneses.

Al 65′ su pasticcio di Scuffia, Samake recupera la sfera e riporta il Trapani in vantaggio. Al 82′ si segnala il salvataggio di Ujkaj che ferma il tentativo di testa di Meneses. Padroni di casa pericolosi. Ma il terzo goal del Trapani arriva a quasi il termine della gara con la doppietta di Samake. Finisce 3 a 1.

Il tabellino di gara

Canicattì (3-5-2): Scuffia; Amenta, Raimondi, Loza; Tempesta (82′ Scopelliti), Sidibe (70′ Salvia), Viglianisi, Gambicchia (70′ Catania), Tedesco; Bonilla, Meneses. A disposizione: Cabriglia, Petrucci, Tavella, Camara, Messina, Diaz. Allenatore: Orazio Pidatella.

Trapani (4-3-2-1): Ujkaj; Pino, Cristini, Sabatino, Guerriero (85′ Morleo); Ba, Acquadro, Sbrissa (62′ Balla); Kragl (85′ Mascari), Gagliardi (75′ Crimi); Cocco (57′ Samake). A disposizione: Tartaro, Pipitone, Redondi, Sparandeo. Allenatore: Alfio Torrisi.

Arbitro: Aronne di Roma (Brizzi-Raccanello).

Marcatori: 27′ Cocco, 65′ e 89′ Samake (T); 58′ Meneses (C).

Note: ammoniti: Sidibe, Viglianisi, Tedesco (C); Cocco, Kragl, Ba (T). Espulso Tedesco (C).