L’Ordine dei Medici di Trapani inserito tra i soci fondatori del Consorzio Universitario

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Trapani è stato annoverato fra i soci fondatori del Consorzio Universitario di Trapani a seguito della sottoscrizione di cinquanta quote del Consorzio stesso, denotando grande sensibilità in favore dello sviluppo della sede universitaria della provincia di Trapani.

“Un atto dovuto e convinto, quello dell’Ordine che presiedo – commenta il dottor Vito Barraco, presidente dell’OMCEO di Trapani -. Investire sull’Università di Trapani e contribuire a favorire la formazione e l’integrazione dei talentuosi giovani della provincia di Trapani, è un dovere istituzionale al quale non potevamo sottrarci. Il polo universitario di Trapani è certamente uno strumento fondamentale per combattere, anche, lo svuotamento del territorio trapanese tutto dovuto alla scelta, sempre più forzata, di numerosi giovani che lasciano le loro famiglie e la loro terra perché in cerca di maggiori possibilità lavorative e professionali. L’Università di Trapani – continua il presidente dell’OMCEO di Trapani – è lo snodo principale attraverso il quale contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio”.

“La presenza dell’Ordine dei Medici nella compagine sociale del Consorzio – afferma il Prof. Francesco Torre, presidente del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani – potrà rendere ancora più incisiva l’attività universitaria nel territorio e favorirne la sempre maggiore crescita culturale ed economica“.

Con la sottoscrizione di cinquanta quote, secondo le norme dello statuto consortile, l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Trapani è stato inserito tra i soci fondatori del Consorzio.