Da giorni ancora un’altra zona della Città di Marsala al buio. Dopo le centralissime via Amendola e via Anca Omodei, anche la via Falcone e alcune zone del quartiere Sappusi da settimane sono completamente prive di illuminazione pubblica. Questa, poi, ritorna sulla SP 21.

Si continua a segnalare guasti, malfunzionamenti o mancata sostituzione di lampade in Città, anche per tutelare la sicurezza di tutti.