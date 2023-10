Coppa Divisione: goleada del Marsala Futsal sul Città di Palermo

Dal risultato sembra non esserci stata partita, eppure il Marsala Futsal 2012 e il Città di Palermo (i primi in B, i secondi in A2) non si risparmiano sul campo del Palasport San Carlo per il terzo turno di Coppa Divisione Calcio a 5.

Primo Tempo_ Davanti al pubblico lilybetano le squadre partono cariche, con i padroni di casa che cercano di stare alti e bloccare gli ospiti nella loro tre quarti, obiettivo inizialmente mancato: sono proprio i rosanero a trovare la rete dell’1 a 0 al 2’ con Carmelo Accetta che vince uno scontro fisico e batte il giovanissimo Marco Villa.

Il Marsala non si lascia piegare e al 9’ arriva il pareggio di Gabriele Foderà grazie a un recupero in scivolata che interrompe un’azione avversaria e sul rovesciamento di fronte sfonda sulla sinistra e mette in rete.

Tre minuti dopo, su un errore rosanero, uno-due azzurro e con facilità Matteo De Bartoli porta in vantaggio il Marsala. Il 2 a 2 del Palermo però, non si fa attendere con Christian La Piana che al 14’ la insacca alle spalle di Villa dopo uno scontro perso da Angelo Parrinello.

Match serratissimo con i padroni di casa che si prendono gli applausi del proprio pubblico quando pochi secondi dopo tornano in vantaggio manovrando un’azione corale che vede De Bartoli lanciare verso Parrinello e la sfera va in goal. E’ 3 a 2.

Poco prima del termine del primo tempo – in cui non mancano legni e occasioni da ambo le parti – il Marsala cala il poker con un lancio dalla propria area che mette Alessandro Patti davanti al portiere avversario senza fallire il 4 a 2.

Secondo tempo_ I padroni di casa possono permettersi di abbassare i toni nei primi minuti di gioco ma senza peccare di concentrazione. Gli ospiti non riescono mai ad impensierire gli uomini di Mister Vincenzo Giacalone. Solo al 9’ arriva il 5 a 2. I rosanero atterranno De Bartoli che finisce a terra dolorante; al termine del time-out il laterale azzurro riprende la sua forma fisica e dopo il pressing e l’ottima riconquista della palla, un uno-due porta Foderà a sfondare la porta difesa da Di Liberto.

Da qui in poi praticamente non c’è partita: all’11’ il 6 a 2 nasce da un recupero palla con un improvviso capovolgimento di fronte: Patti lancia verso Nicolas Valenti e, complice un’avventata uscita del portiere rosanero, va a segno. Al 17’ goleada azzurra: da una devastante azione in contropiede di Patti, quest’ultimo tutto solo si presenta davanti alla porta avversaria per il settimo goal.

Solo un lampo per gli avversari in questa fase di gioco, che cercano di farsi sentire con un tiro esterno. Quando la partita sembra finita, a meno di un minuto dal fischio finale, da un perfetto contropiede del Marsala, Giorgio Emiliano lancia la sfera per Francesco Ballatore che pericoloso in area viene atterrato dal portiere del Palermo. L’arbitro fischia il fallo, ammonisce l’estremo difensore e concede il rigore che lo stesso Ballatore trasforma.

Il match si chiude sul risultato di 8 a 2 per il Marsala Futsal 2012 che nella classifica del triangolare è a quota 6 punti.

Il prossimo impegno si terrà martedì 17 ottobre contro il Gear Piazza Armerina, squadra che milita in serie A2, in vista dei trentaduesimi di Coppa Divisione. Sabato prossimo, 14 ottobre, prima di Campionato in casa per il Marsala Futsal contro il Gela.

Tabellino di gara

Asd Marsala Futsal 2012 – Città di Palermo C5: 8-2

ASD Marsala Futsal 2012: Gaspare Taormina, Marco Villa, Nicolas Valenti (11’ s.t.), Gabriele Foderà (9’ p.t, 9’ s.t.), Matteo De Bartoli (12’ p.t.), Alessandro Patti (19’ p.t., 17’ s.t.), Marco Licari, Angelo Parrinello (14’ p.t.), Giorgio Emiliano, Alberto Taormina, Gabriele Barcellona, Francesco Ballatore (19’ s.t. R).

Città di Palermo C5: Francesco Di Liberto, Alessandro Barbuscia, Diego Tarantino, Francesco Teresi, Giovanni Accetta, Luigi Ciani, Christian La Piana (14’ p.t.), Carmelo Accetta (2’ p.t.), Roberto Monti, Alessio Lucchese, Cristian Arcaio, Giovanni Torcivia.

marcatori: Foderà, De Bartoli, Patti, Parrinello, Valenti e Ballatore (M); Accetta e La Piana (P)

ammoniti: Valenti e Foderà (M); Torcivia e Di Liberto (P).