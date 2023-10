L’Accademia Trapani vince di misura al “Nino Vaccara” di Mazara

Il Mazara cade in casa contro l’Accademia Trapani che si impone per 0-1 al Nino Vaccara, infliggendo ai gialloblù la quarta sconfitta in cinque giornate.

Primo tempo: Prima chance per la formazione ospite con Mbaye che ci prova da fuori, respinge la difesa canarina. All’11’, Kari prova il sinistro, Mistretta respinge, poi Elamraoui mette in mezzo ma la difesa ospite riesce ad allontanare. Dopo il quarto d’ora, Ricciulli cerca Lentini dalla sinistra, l’attaccante ci mette la punta ma non riesce a deviare verso la porta e la palla si spegne sul fondo. Gli ospiti si riaffacciano in avanti con un cross da destra di Castiglione, la palla finisce in fallo laterale. Prima dell’intervallo, Mazara che si ripropone in avanti, Lentini recupera palla in area e conclude, la sfera finisce a Ricciulli che prova il destro e Mistretta salva i suoi. Dall’altra parte Castiglione prova a mettere in mezzo dalla destra, Baiata si rifugia in corner. Prima dell’intervallo, Kari lancia Lentini sulla sinistra, la palla viene messa in mezzo e Cammareri anticipa Elamraoui. Si va così al riposo a reti bianche.

Secondo tempo: Nessun cambio in avvio di ripresa e gli ospiti si portano subito in vantaggio: lancio in avanti per York che prende il tempo a tutta la difesa canarina e con un colpo sotto batte Cassano. Qualche minuto dopo, proteste gialloblù: Bari viene messo a terra in area di rigore e l’arbitro lascia correre, nell’occasione ammonito mister Asaro per proteste. Il Mazara continua a provarci a testa bassa, ma fatica ad affacciarsi dalle parti di Mistretta fino al 65’, quando Elamraoui percorre 40 metri palla al piede ed entra in area, poi cade dopo un contrasto con un avversario, l’arbitro lo ammonisce per simulazione. All’80’ Accademia pericolosa con Cannavò, il suo sinistro è diretto all’incrocio, ma Cassano smanaccia in angolo. Sugli sviluppi del corner, Castiglione colpisce di testa e la palla si stampa sul palo. L’arbitro concede cinque minuti di recupero nel corso dei quali il Mazara prova il forcing, ma al 95’ il triplice fischio consegna l’intera posta in palio alla formazione trapanese.

Il tabellino di gara

Mazara: Cassano, Marchese, Cannia (63’ Benivegna), Calderone (58’ Barbieri), Baiata, Pirrello, Ricciulli (58’ Aggio), Bari (84’ Vellutato), Lentini, Elamraoui (75’ Panzeri), Kari. A disp.: Giacalone, Veltri, Gomes Nobre, Giangrasso. All. Asaro.

Accademia Trapani: Mistretta, Lala, Cammareri, Sekkoum, Jarju, Perricone (70’ Marrone), Samanna (75’ Agnello), Mbaye, Nolfo (67’ Cannavò), Castiglione, York (87’ Barraco). A disp.: Grimaudo, Incamicia, Oddo, Gibba, Rizzo. All. Amoroso.

Arbitro: Vincenzo Braschi della sezione di Trapani

Assistenti: Pietro Bennici (Agrigento) e Francesco Bentivegna (Trapani)

Marcatori: 47’ York

Note: Ammoniti: Baiata (M), Cannia (M), Elamraoui (M).Recupero: pt 2’, st 5’.