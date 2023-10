Va in stampa il libro “Trame Tradite” di Bia Cusumano

Vedrà la luce entro fine ottobre il libro di Bia Cusumano, Trame Tradite, raccolta di racconti, edita da Navarra Editore, con prefazione di Giusy Sciacca e postfazione di Gaetano Savatteri.

Il libro scritto da Bia Cusumano e’ simbolicamente ambientato a Villa dei Limoni, luogo della memoria e delle radici. I personaggi, tutte donne si confrontano con l’ universo delle passioni e pulsioni, dei tradimenti e delle mancanze.

Le protagoniste come arabe fenici sanno riscattarsi dall’ onta di un amore mancato, di un tradimento vile, di una colpa presunta, di una punizione ingiusta che ferisce e mortifica senza appello. Le donne di questi racconti, sono creature forti, passionali, determinate, coraggiose che non scendono mai a compromessi con i sentimenti ne’ con le misure imposte dal finto perbenismo borghese. Donne che hanno creduto profondamente nell’ amore al punto da dare e concedere tutto nonostante la delusione amara e cocente di sentirsi ingannate spesso, rifiutate, tradite, abbandonate, lasciate a morire di ” non amore”.

La Cusumano crea una galleria di ritratti vivaci, ironici, lucidi in una lingua asciutta e vibrante con squarci poetici. Un libro che non è un diario autobiografico ma analizza e svicera in pienezza di analisi introspettiva l’universo femminile. Un viaggio dunque che attraverso 24 racconti ci conduce dentro anime autentiche, sincere, senza maschere, sviscerando relazioni, amori, affetti familiari, appartenenze mai tranciate, amori che vivono in silenziosi luoghi del cuore. Un libro che suscita il sorriso misto a commozione e che cerca nel lettore il viandante complice, senza alcuna pretesa moraleggiante. Bia si pone donna tra le sue donne con sguardo amorevole e teneramente accompagna le sue protagoniste a dipanare trame tradite di vita, senza mai cercare colpevoli ma con la certezza che l’ amore resta nelle viscere. Resta e resiste, dove tutto il resto, male compreso, passa.