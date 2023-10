Dopo il successo dello scorso anno, a Dattilo torna l’evento enogastronomico che promuove il cibo del territorio. Nato dalla ricca e fortunata esperienza del Dattilo Cannolo Fest, quest’anno, dal 13 al 15 ottobre, arriva il Dattilo Cibus Fest, che darà spazio a tutte le tipicità del comparto agroalimentare del comprensorio di cui fa parte la frazione del vicino Comune di Paceco; l’iniziativa si avvale del patrocinio dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, dell’Ars, del Comune di Paceco e della Pro Loco di Dattilo, ed è organizzata dall’Associazione Culturale ‘Ciuri’.

Dattilo Cibus Fest prevede arte, tradizioni, musica, per vivere un’esperienza gastronomica speciale, ideata nell’ambito di un progetto di marketing territoriale che intende favorire la scoperta sempre più consapevole del vasto patrimonio storico, paesaggistico ed enogastronomico del territorio di Paceco e della provincia di Trapani.

Un “villaggio dei sapori”, al centro del borgo, ospiterà anche spettacoli e momenti di intrattenimento, tra cui due talk show, nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14, entrambi alle ore 18, rispettivamente sui temi “Sicilia in Dialogo: Politica, Agricoltura e il Cuore dei Nostri Territori” e “Sicilia Terra e Gusto: un Viaggio tra Sapori e Tradizioni”.L’inaugurazione dell’evento è in programma il 13 settembre alle ore 17.Dallo svincolo di Dattilo sull’A29Dir Palermo-Trapani, la piazza dove si svolgerò la manifestazione si raggiunge in meno di cinque minuti.“Siamo felici di tornare con il nostro progetto che quest’anno prevede una sorta di approfondimento sul vasto panorama enogastronomico del nostro territorio – dice Filippo Peralta, presidente dell’Associazione ‘Ciuri -. Abbiamo pensato di dare spazio a tutte le altre varietà culinarie che contraddistinguono la nostra provincia, per arricchire una manifestazione che lo scorso anno ha richiamato un gran numero di visitatori appassionati ed entusiasti e che, siamo certi, torneranno a Dattilo nel week end dal 13 al 15 ottobre. Ringraziamo l’AGESP, Main Sponsor dell’evento e in particolare la dottoressa Silvia Bongiorno, per aver deciso di continuare a sostenere l’iniziativa di promozione territoriale”. Domenica 15 ottobre alle ore 21 nella piazza Primo Maggio a Dattilo, inoltre, nell’ambito del Dattilo Cibus Fest, si terrà il 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗢 𝟵𝟭𝟬𝟮𝟳 𝗖𝗜𝗧𝗧𝗔’ 𝗗𝗜 𝗣𝗔𝗖𝗘𝗖𝗢, il conferimento dei riconoscimenti a delle personalità del territorio che si sono distinte per la loro professione e/o attività nel sociale.