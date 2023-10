Quasi ultimati i lavori al Municipale di Marsala. Bilardello: “Speriamo al più presto di aprire lo Stadio”

Non c’è pace per lo Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” che ormai da anni è chiuso per la mancata agibilità degli spalti e quindi chiuso al pubblico.

i è svolto nei giorni scorsi l’ennesimo sopralluogo dell’Amministrazione comunale dove sono in corso interventi di manutenzione straordinaria sia lato Tribuna che lato Gradinata, ovvero la sostituzione di vetrate e adeguamenti vari, per cercare di rendere fruibile l’impianto.

Ignazio Bilardello

Secondo l’assessore allo Sport Ignazio Bilardello – su cui pende una mozione di sfiducia in Consiglio comunale per tutta una serie di problematiche allo Stadio e agli altri impianti, come la vicenda Millemete di qualche mese fa – nel giro di pochi giorni i lavori saranno completati, probabilmente anche domani, visto che, come ci ha assicurato l’assessore Bilardello, è stata diffidata la ditta esecutrice.

Altra tegola: “Il temporizzatore per l’irrigazione del manto erboso è rimasto senza acqua questa estate, per cui il campo è rimasto a secco. Il campo però pare dignitoso come si evince dalle immagini scattate ieri durante il sopralluogo”.

A parte la speranza di terminare gli interventi, non si conosce la tempistica per la riapertura dello Stadio al pubblico. Nel frattempo l’FC Marsala che giocherà domani in casa contro il Gemini Calcio, dovrà scendere in campo ancora una volta a porte chiuse.

A tal proposito Bilardello afferma: “Una volta ultimati i lavori chiederemo l’intervento della Questura che dovrebbe venire al Nino Lombardo Angotta per svolgere un ulteriore sopralluogo e accertare la regolarità degli interventi. Solo così si potrà riaprire al pubblico. Io spero che non domenica ma già dalla prossima gara interna, il Marsala potrà giocare nel suo Municipale. Me lo auguro”.

“E mi auguro altresì che la Città possa avvalersi al più presto dei finanziamenti regionali per gli altri progetti, a cominciare da quello per il manto erboso. A tal proposito, vorrei rassicurare il consigliere Rino Passalacqua sulle condizioni attuali del campo di gioco, complessivamente buone e non certo un terreno da pascolo come lo stesso ha affermato in Consiglio comunale”, continua l’assessore al ramo alquanto risentito per le esternazioni del consigliere di opposizione in Aula.

A Passalacqua però, Bilardello ha replicato attraverso una nota del Comune e nelle pagine del nostro giornale perchè non era presente a Sala delle Lapidi e spiega: “Ero assente perchè trovo illegale l’atto della mozione di sfiducia nei miei confronti da parte del Massimo Consesso Civico; è un problema non di forma ma di sostanza. Difatti all’interrogazione del gruppo Civicamente sullo stato del manto erboso dello Stadio, ho inoltrato una risposta come si conviene”.

La mozione peraltro, è stata derubricata come censura e non più come sfiducia, così come specificato in Aula dal Presidente del Consiglio Enzo Sturiano. Oltre al ripristino del manto erboso (600 mila euro), gli altri progetti sullo Stadio cui si riferisce l’assessore Bilardello riguardano la pista di atletica (progetto per 1 milione e 330 mila) e l’efficientamento energetico (poco più di 1 milione e 300 mila euro), per i quali si attende la copertura finanziaria da parte della Regione.