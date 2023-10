Inaugurata a Favignana la mostra permanente “Imaginarium – Nuove produzioni e sperimentazioni della fotografia italiana

È stata inaugurata venerdì 6 ottobre, all’ex Stabilimento Florio di Favignana la mostra permanente “Imaginarium – Nuove produzioni e sperimentazioni della fotografia italiana”, organizzata dall’Associazione On Image in collaborazione con il Comune di Favignana, il Comune di Gibellina, la Fondazione Orestiadi, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma e importanti partners internazionali.

In esposizione le produzioni fotografiche di quattro artisti italiani, Alessandra Calò, Nicolò Degiorgis, Giorgio Di Noto e Valentina Vannicola, selezionati nell’ambito di un progetto promosso e supportato dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. “Si tratta di opere inedite realizzate a Favignana”, spiega Arianna Catania, coordinatrice del progetto e curatrice della mostra. “Gli artisti hanno soggiornato sull’isola, si sono immersi nelle atmosfere magiche di questo territorio realizzando delle installazioni contemporanee intrise di storia, di natura, di umanità”. “È stata un’esperienza davvero interessante”, dice Alessandra Calò. “Sono stata a Favignana nel mese di dicembre dello scorso anno. Ho studiato il territorio e la natura, ho incontrato la gente che vive sull’isola. Favignana nel periodo invernale è totalmente diversa rispetto all’estate, è autentica, anche molto dura”. “Siamo felici di ospitare questa esposizione permanente di fotografia e di arte contemporanea”, dice il sindaco Francesco Forgione. “È un arricchimento per la nostra offerta culturale e turistica. I visitatori che scelgono Favignana e le Egadi per le loro vacanze e i loro viaggi avranno un’opportunità in più visitando questo luogo straordinario di architettura, di memoria e di cultura”.

L’esposizione e l’allestimento sono stati molto apprezzati dai visitatori presenti ieri pomeriggio all’ex Stabilimento. Nell’ambito dell’inaugurazione l’artista Giuseppe Muscarello ha effettuato una performance teatrale portando in scena “Il Furioso”, un breve estratto del lavoro che lo vede interprete di una personalissima versione del personaggio protagonista del poema cavalleresco di Ariosto.