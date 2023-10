Giornata del Dono: medaglia d’argento per la scuola “Nosengo” di Petrosino

Anche l’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino presente all’appuntamento del #DonoDay2023 che si è svolto mercoledì 4 ottobre presso i Cantieri culturali della Zisa di Palermo.

Questo evento, promosso dall’Istituto Italiano della Donazione e organizzato con la collaborazione del CeSVoP di Palermo,è stato vissuto come una vera grande festa nazionale del dono che ha visto protagonisti gli alunni delle oltre 100 scuole d’Italia che hanno partecipato al contest #DonareMiDona Scuole con più di 150 elaborati artistici.

Ad essere premiato con la medaglia d’argento il video “Uniti nel donare” realizzato dagli alunni della Scuola Secondaria dell’Istituto. Per i giovani studenti petrosileni è stata l’occasione per esprimere la propria idea di dono e per riflettere sull’importanza di questo gesto che dovrebbe diventare una dimensione “ordinaria” della vita di tutti. Nella realizzazione del video ciascuno di loro ha donato qualcosa di sé, il tempo, l’impegno, l’entusiasmo, le abilità e le competenze, nella consapevolezza che donare rende felici e migliora la comunità in cui viviamo.