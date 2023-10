All’Asp di Trapani è l’Ottobre Rosa, screening e prevenzione del tumore al seno

L’Asp di Trapani aderisce alla Campagna “Ottobre Rosa mese della prevenzione del tumore al seno” promossa dall’assessorato alla Salute della Regione Siciliana con una serie di iniziative di sensibilizzazione che coinvolgono le realtà sanitarie del territorio.

La campagna prevede l’opportunità di prenotare una mammografia gratuita nelle strutture sanitarie che partecipano all’iniziativa, fino ad esaurimento della disponibilità, anche nelle giornate di sabato. L’iniziativa è rivolta alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, che hanno diritto.

“Nel 2022, oltre 5 mila donne tra 50 e 69 anni hanno partecipato allo screening per il cancro alla mammella – ha detto Vincenzo Spera, commissario straordinario dell’Asp di Trapani – Grazie a questo semplice esame sono stati diagnosticati oltre 20 tumori, otto dei quali in fase precocissima, tre intermedi, un avanzato, 9 ancora in fase di acquisizione dei dati per la stadiazione. Il mese di ottobre e il colore rosa sono quindi da considerare un mese e un colore che simboleggiano vite salvate”.

I presidi sanitari coinvolti nell’iniziativa sono: Sant’Antonio Abate (Tp); Cittadella della Salute (Casa Santa-Erice); San Vito e Santo Spirito (Alcamo); Vittorio Emanuele II (Castelvetrano); Paolo Borsellino (Marsala); Abele Ajello (Mazara del Vallo). L’iniziativa è estesa anche all’ospedale B. Nagar di Pantelleria sabato 14 e domenica 15 dalle 8.30 alle 13.30.

Sabato 21 ottobre 2023 inoltre, è previsto un Open Day dalle 9 alle 19 rivolto alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni.

I presidi ospedalieri coinvolti in modalità Open Day sono: Paolo Borsellino, Marsala; Sant’Antonio Abate, Trapani; Ambulatorio di Radiologia, Cittadella della Salute.