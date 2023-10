Fumi dannosi da rifiuti per gli abitanti di Strasatti, parte la protesta

Marsala aria pulita? Chiedere ai residenti delle contrade di Ciavolo, Santo Padre delle Perriere e Strasatti che da anni devono respirare i fumi dannosi provenienti dalle immondizie depositate all’interno delle discariche abusive sorte tra le numerosissime ex cave di tufi nonché campi agricoli di cui le zone ne è vasta, e che emanano tossine nocive alla salute soprattutto quando vengono incendiati i tanti materiali dannosi depositati producendo male odori causando danni ai polmoni ed il sorgere di malattie tumorali.

A tal fine l’associazione Arcobaleno di Marsala, guidata da Sebastiano Grasso, ha deciso di perorare la situazione vigente organizzando per lunedì 9 ottobre dalle ore 9 alle ore 11 una manifestazione di protesta in Piazza Fiera per dare voce ai cittadini. All’evento sono state invitate le autorità locali.