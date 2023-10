Eritrine a Trapani, potature terminate in piazza Vittorio Veneto

Quella delle eritrina a Trapani è una storia annosa, ma procedono senza sosta le operazioni di potatura di numerosi alberi in città. Dopo la villetta di viale Umbria, per la quale a breve si riapriranno i cancelli, l’area verde di via Villa Rosina, le scuole e svariate piazzette del territorio, sono terminati i lavori in piazza Vittorio Veneto dove i giardinieri sono intervenuti su 13 eritrine e 3 palme.

Ripristinati anche alcuni lampioni della pubblica illuminazione, fino ai giorni scorsi coperti dai rami. «Tra le numerose segnalazioni pervenute, andiamo avanti rigorosamente eliminando emergenze al fine di garantire la sicurezza dei pedoni nonché per ripristinare decoro nelle varie aree verdi della città – dichiarano il sindaco Tranchida e l’assessore al Verde Pubblico Barbara -. Proseguiremo adesso con Viale Duca d’Aosta, dove tutte le eritrine sono parimenti bisognose di intervento, nonché con la scerbatura del territorio, che dal 2 ottobre è ripresa con 3 squadre, oltre all’imminente intensificazione anche all’interno e all’esterno del cimitero in vista delle ricorrenze di novembre. Le eritrine rimosse saranno naturalmente rimpiazzate da nuovi esemplari».