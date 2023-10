Chiusura del campo migranti per l’agricoltura, interviene il PD provinciale

I vertici provinciali del Partito Democratico, intervengono in merito alla mancata apertura del campo per l’accoglienza dei migranti stagionali a Campobello, un campo fortemente voluto dagli operatori del settore e dalla comunità per dare un’accoglienza dignitosa, evitando situazioni di degrado e abusivismo.

Venuti e Villabuona scrivono: “Quando il Ministro Piantedosi annunciava soddisfazione per lo sgombero del campo di Castelvetrano, parlando di segno tangibile dell’impegno delle Istituzioni per garantire maggiori condizioni di sicurezza alle comunità locali, siamo intervenuti dicendo che non poteva bastare lo sgomento peraltro tardivo del campo, se non si creavano le condizioni per un’accoglienza dignitosa dei lavoratori stagionali necessari per la raccolta delle olive.La nostra posizione è rimasta quasi isolata, tra quelle di soddisfazione che provenivano da più parti, ma a distanza di mesi evidentemente avevamo solo anticipato le mosse del Governo”

“Ci chiediamo – continuano – dove sono finite le forti azioni preannunciate dal Ministro Piantedosi per garantire maggiore sicurezza alla comunità locale, nel momento in cui non si apre l’unico supporto che avrebbe garantito legalità e sicurezza e per il quale il PD si batte da anni chiedendo l’ampliamento dei posti. Stupisce poi la coincidenza che con l’esplodere del problema vede la rimozione delle panchine della villa comunale da parte del Sindaco Castiglione, che ci ricorda interventi simili posti in essere da altri Sindaci di destra. Così come stupisce il suo appello, che non rivolge al Ministro Piantedosi con cui ha festeggiato la chiusura del campo abusivo e nemmeno al Governo regionale che non stanzia i fondi per l’apertura, ma agli agricoltori e ai cittadini che dovrebbero ospitale anche in condizioni precarie i lavoratori che sono essenziali per la raccolta delle olive. Un invito pericoloso a stiparli in qualsiasi condizione l’importante che non siano visibili sul territorio”.

Poi un invito al sindaco Castiglione: “Prenda una posizione chiara, spiegando alla cittadinanza come la strategia del Governo nazionale e regionale creerà problemi di sicurezza nella città e nell’organizzazione del lavoro e che conferma la volontà di creare clandestini e caos nelle città al fine di alimentare la propaganda elettorale sulla pelle delle comunità locali e dei più deboli.Il campo va aperto immediatamente con l’impegno di tutti gli enti competenti, per evitare un danno economico al settore agricolo che ha invece necessità di forza lavoro che potrebbe venire a mancare per le scelte incomprensibili del Governo nazionale e regionale e per non condannare, ancora una volta, la comunità di Campobello a convivere con campi abusivi che ledono la dignità di chi vi trova rifugio e dove già negli anni sono morti dei lavoratori“.