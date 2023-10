Windsurfer, la marsalese Bruna Ferracane vince il titolo nazionale

Grande affermazione per la marsalese Bruna Ferracane ai campionati italiani di windsurfer, disputati lo scorso fine settimana a Porto Pino, in Sardegna.

L’atleta lilibetana, tesserata per il circolo Albaria di Palermo, ha avuto una straordinaria costanza di rendimento nelle diverse giornate di regata, dimostrando la capacità di gestire condizioni meteorologiche diverse. Sia in condizioni di vento debole, che con raffiche di vento superiori ai venti nodi, la Ferracane è sempre rimasta tra il primo e il secondo posto, fino alla regata finale, che l’ha vista aggiudicarsi la medaglia più preziosa nella Course Race, precedendo Celine Bordier e Giulia Clarkson.

Ma nel week-end perfetto di Bruna Ferracane c’è stata un’ulteriore affermazione: la marsalese è giunta prima nel femminile e ottava assoluta in classifica nella Long Distance, che ha visto gareggiare ben 170 partecipanti, tra donne e uomini. Tra i ragazzi en plein di Marco Casagrande, pure lui tesserato al circolo Albaria di Palermo, capace di imporsi nella Course Race, nello slalom, nel free style e nella Long Distance.

“Sono molto soddisfatta di questi risultati – afferma la velista marsalese – che sono frutto anche degli allenamenti che ho fatto a Piombino con Marco Costagli e con il campione Alessandro Torzoni e che mi hanno consentito di migliorare molto”.

Sullo sfondo ci sono adesso i campionati mondiali a Perth in Australia, dove la possibilità di partecipare è però legata al supporto di uno sponsor.