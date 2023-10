Taricani “UniCredit scommette sulla Sicilia”

CATANIA (ITALPRESS) – “Il capitale umano è un tema che incide in modo determinante su ogni tipo di business, anche il nostro: le nostre Persone, oltre 33 mila in Italia, sono la chiave per conseguire gli importanti obiettivi che ci siamo posti nel Piano strategico”. Così Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit, intervistato dal quotidiano La Sicilia.

“Nel 2023 stiamo assumendo quasi 1.000 persone in Italia – spiega -. Le nuove assunzioni contribuiscono a creare un positivo ricambio generazionale e a migliorare la capacità di adattamento di UniCredit alle sfide in evoluzione del settore finanziario. Oggi al Forum dei Territori Sicilia ci confronteremo sul tema del capitale umano e sulla sua centralità sempre più strategica con imprese, mondo accademico e della formazione, associazioni di categoria. L’impegno è quello di trovare idee, spunti e soluzioni per fare leva sulle opportunità che sono presenti nel territorio siciliano”.

“La Sicilia per UniCredit è un territorio di casa – sottolinea -. E’ l’unica tra le sette macro regioni della rete commerciale di UniCredit in Italia, insieme alla Lombardia, ad avere una perfetta coincidenza con la regione geografica: questa peculiarità non è casuale, ma è dovuta proprio all’eccezionale presenza della Banca sull’Isola”.

“UniCredit resta infatti, come in passato, la Banca di riferimento per il territorio siciliano: serviamo quasi un milione di clienti che hanno a disposizione 207 filiali cui si aggiungono sei aree specializzate nel servizio alle piccole imprese, che sono la parte numericamente più significativa del tessuto imprenditoriale regionale, cinque aree dedicate alla clientela Corporate e tre aree Private”, sottolinea Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit, aggiungendo: “Siamo molto orgogliosi di questo forte attaccamento dei clienti siciliani alla Banca, un attaccamento che, attraverso le nostre 2.900 persone oggi impiegate nelle diverse aree della Sicilia, ci impegniamo a ricambiare quotidianamente anzitutto attraverso la nostra attività primaria: il credito. Nel primo semestre 2023 continuiamo a supportare il territorio, con un totale di quasi 650 milioni di nuovi finanziamenti, di cui oltre 300 milioni sono stati destinati alle imprese e quasi 350 milioni alle famiglie”.

