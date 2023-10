Samuele Marino quarto al Campionato Yamaha, brutta caduta all’Europa R7

Si è concluso il Campionato Italiano di Motociclismo Yamaha R7 Cup per il marsalese Samuele Marino del Team della Isernia Corse, piazzandosi al quarto posto in classifica generale.

Purtroppo l’ultima gara che si doveva svolgere al Mugello domenica 27 agosto è stata interrotta per un tragico incidente che ha causato la morte di un pilota in un’altra categoria; tutto questo in preda allo sconforto di tutti i presenti ha portato all’annullamento di tutte le gare in giornata.

L’esperienza agonistica non si conclude qui per Samuele Marino, infatti visto il buon quarto posto in classifica, è stato selezionato dalla Yamaha per la Super Finale Europea R7 Cup che si è svolta il 22 settembre ad Aragon, in Spagna. Il pilota marsalese ha dato il meglio che poteva: partendo dal 9° posto nell’ultimo giro della Gara 1, mentre stava lottando per un posto sul podio, una brutta caduta non gli ha permesso di finire la gara e di partecipare alla Gara 2. Dalle accurate visite mediche hanno accertato per Marino un trauma cranico ed ematomi in tutto il corpo.