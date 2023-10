Otto Comuni trapanesi non hanno ancora approvato i bilanci: la Regione manda i Commissari

Otto Comuni della provincia di Trapani risultano inadempienti nell’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025. Si tratta di Campobello di Mazara, Custonaci, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Misiliscemi, Trapani e Valderice. Come prevede l’Ordinamento regionale degli enti locali in Sicilia, trascorsi i termini nell’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno precedente e del bilancio di previsione per l’anno in corso (e il biennio successivo) l’assessorato regionale alle autonomie locali e alla funzione pubblica dispone la nomina dei commissari ad acta.

In qualità di funzionari dell’Ufficio ispettivo del dipartimento delle Autonomie locali, una volta insediati, i commissari dovranno verificare la permanenza dello stato di inadempienza delle singole amministrazioni comunali e attivare i poteri sostitutivi affinché si proceda all’approvazione, come previsto dalla legge, individuando una data entro cui i Consigli comunali dovranno procedere ad esitare gli atti. Nel caso in cui anche quest’ulteriore termine dovesse trascorrere senza l’approvazione del bilancio, il commissario si sostituirebbe all’assise civica, con il conseguente scioglimento del Consiglio comunale inadempiente.

«I bilanci, sia consuntivi che di previsione, sono documenti indispensabili che regolano l’attività economica e finanziaria dei Comuni. L’intervento della Regione serve a garantire il corretto svolgimento delle attività e dei servizi nelle comunità locali», spiega l’assessore Andrea Messina. Per il Comune di Trapani è stato nominato alla carica di commissario Giovanni Cocco, per Campobello Daniela Leonelli, mentre Giuseppe Terranova è stato incaricato per Marsala, Mazara, Misiliscemi, Custonaci, Gibellina e Valderice.