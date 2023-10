Giornata della Salute Mentale, specialisti in Piazza a Marsala

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale gli specialisti di “Percorsi Umani”, domenica 8 ottobre scendono in Piazza della Repubblica dalle ore 17 alle ore 19 per promuovere e fare conoscere da vicino una nuova cultura della salute emotiva, quella positiva che ti rende libero da ogni pregiudizio e spinge ogni giorno a cercare la migliore versione emotiva di te stesso.

In un momento in cui la salute emotiva è diventata priorità globale, il team di Percorsi Umani ne mette in evidenza l’importanza alla nostra comunità. “Percorsi umani”, creato e coordinato da Laura Caimi, è un ecosistema di cura polispecialistico per la tua salute emotiva che unisce cuore e scienza.