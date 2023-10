Trapani, eletta la segreteria comunale dell’MpA

Il Movimento per l’Autonomia di Raffaele Lombardo parte dalla città di Trapani per la riorganizzazione e la programmazione del partito con la costituzione della segreteria locale che sarà guidata e coordinata dal già consigliere comunale Domenico Ferrante e di cui fanno parte i due consiglieri comunali Tore Fileccia e Grazia Spada e a cui si aggiungono Vincenzo Scontrino, Massimo Zaccarini, Caterina Lo Piccolo , Armando Stinco, Michele Mortillaro , Nino Fagone, Ilenia Gallo e Foffo Passalacqua .

Lo comunica la segreteria Provinciale di Mpa a margine di una nota del Senatore Nino Papania, leader del partito in provincia di Trapani, che dichiara :” Dirigenti locali, Provinciali e Regionali sono tutti a lavoro per la definizione delle segreterie del MPA nelle principali città; abbiamo, inoltre, anche affidato all’Avvocato Piero Spina, gia candidato sindaco, il compito di costruire un coordinamento per la città di Erice, mentre sono in fase di costituzione le segreterie di Marsala, Alcamo, Salemi, Mazara del Vallo e Castelvetrano, queste ultime città importantissime perchè chiamate al voto nella prossima primavera e in cui MPA vorrà rendersi ancora una volta protagonista con il proprio simbolo”