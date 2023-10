Arriva il trailer de ‘I leoni di Sicilia’, la serie tv girata anche a Favignana, Trapani e Marsala

E’ uscito il trailer della serie tv “I leoni di Sicilia”per la regia di Paolo Genovese, tratto dal romanzo best seller di Stefania Auci. La fiction è stata girata a Favignana, presso l’ex Stabilimento Florio in particolare, con riprese a Marsala, presso le storiche Cantine Florio e a Trapani, all’interno del Villino Nasi, oltre che a Palermo.

GUARDA IL TRAILER:

“I leoni di Sicilia” andrà in onda in otto puntate su Disney+. Vincenzo Florio è interpretato da Michele Riondino; il cast vede anche Paolo Briguglia nel ruolo di Ignazio Florio, Vinicio Marchioni nel ruolo del fratello Paolo, la catanese Ester Pantano, già protagonista di Màkari, nei panni di Giuseppina da giovane, Nicola Riganese sarà il barone Nasca, Adele Cammarata sarà invece Giovanna D’Ondes.

In queste ore è stato diffuso anche il trailer ufficiale che, oltre ad anticipare alcuni risvolti della trama, rivela anche un’ulteriore novità: a fare da colonna sonora, infatti, c’è Durare, l’ultimo singolo di Laura Pausini.

I Leoni di Sicilia racconta l’epica storia della famiglia Florio che attraverso un secolo di storia d’Italia: i fratelli Paolo e Ignazio fuggono dalla Calabria e, da piccoli commercianti che erano, sbarcano in Sicilia completamente reinventandosi. Da una piccola e sgangherata bottega sarà soprattutto Vincenzo, il figlio di Paolo, a dare il via a un impero glorioso. Le loro vicende economiche saranno però messe a soqquadro dall’arrivo di Giulia, donna determinata e dal carattere dirompente, che sfiderà tutte le convenzioni dell’epoca. Tra amore, famiglia, guerre e successi economici, ma anche grandi cadute, è un’epopea che racconta appieno la Sicilia alle soglie dell’Unità d’Italia.

I Leoni di Sicilia debutterà su Disney+ a partire dal 25 ottobre con i primi quattro episodi, mentre i restanti quattro saranno disponibili a partire dal 1° novembre.