Tragedie a Mestre, gambiano si getta tra le fiamme e salva 4 persone e un cane

Si chiama Boubacar T., è un immigrato di 27 anni arrivato dal Gambia ed è stato tra i primi a gettarsi tra le fiamme dell’autobus caduto dal viadotto di Mestre, da un’altezza di circa 30 metri, ha estratto dalle lamiere quattro persone, tra le quali una bambina, e anche un cane.

Queste persone sono vive grazie a lui, che le ha estratte subito, prima che le fiamme invadessero il mezzo.

Il 27enne ha spiegato di essersi gettato tra le fiamme del mezzo pesante e di aver capito fin da subito che la situazione era drammatica. Tuttavia non ci ha pensato un attimo a salvare quelle vite in pericolo, mettendo a rischio la sua.

Il bilancio dell’incidente è di almeno 21 morti, tutti turisti – per lo più di nazionalità ucraina – che erano diretti da Venezia al campeggio ‘Hu’ di Marghera, che si trova all’inizio della strada Romea e fornisce un servizio di navetta per la laguna. L’autobus era ormai a pochi chilometri dalla destinazione quando, per cause ancora da accertare, ha sfondato un guardrail ed ha fatto un volo di una decina di metri, prendendo poi fuoco.