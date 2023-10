Star Cycling sui podi del Campionato a Cronometro e del Trofeo di Cinisi

Il weekend appena concluso ha visto protagonista la Star Cycling Lab dei fratelli Stella, su diversi fronti. L’esperto Felice La Grutta, ottimo passista in preparazione del Campionato regionale a Cronometro, si è impegnato in una doppia sfida sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre dando testimonianza di un’ottima condizione prima a Solarino e poi a Priolo in due gare in circuito cittadini, classificandosi al 3° posto.

Domenica a Palermo nel 2° Trofeo di Cinisi, sono andati di scena la plurivittoriosa Giulia D’Aguanno (1ª classificata), il ds Ninni Stella (7°), Enrico Bendici e Pietro Russo. Nel frattempo a due settimane dal fine stagione, la società ha messo a segno il primo colpo di ciclomercato, assicurandosi il velocista palermitano Agostino Visconti, atleta capace di mettere a segno oltre 30 vittorie nelle ultime stagioni.

Il presidente Francesco Stella ha dichiarato: “Siamo davvero molto orgogliosi di poter avere in squadra Agostino Visconti, un ragazzo speciale prima che atleta di livello eccezionale. Con il suo ingresso alziamo l’asticella della squadra, e punteremo a piazzamenti e gare ancora più prestigiose”.