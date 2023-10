A San Vito Lo Capo è “Tempuricapuna”, torna la rassegna

Decima edizione per Tempuricapuna, la rassegna dedicata al pesce capone che si svolgerà da venerdì 6 a domenica 8 ottobre a San Vito Lo Capo. La manifestazione celebra, appunto, il capone (in italiano lampuga), il pesce azzurro dalle grandi proprietà nutrizionali che in questo periodo si pesca nelle acque del territorio. Il programma prevede degustazioni, incontri, cooking show e spettacoli per un fine settimana alla scoperta del gusto e delle tradizioni di questo pesce pelagico. La rassegna è organizzata dal Comune di San Vito Lo Capo in collaborazione con l’agenzia Feedback.

“Anche ad ottobre la nostra cittadina – commenta Francesco La Sala, sindaco di San Vito Lo Capo – continua ad ospitare manifestazioni che attirano turismo in un periodo di bassa stagione e che contribuiscono a valorizzare la cultura e il consumo del pesce azzurro ma anche la nostra grande e ricca tradizione di pesca e di cucina del pescato. Un pesce povero che i nostri chef locali trasformano in prelibatezza immersi in un clima familiare, semplice e tradizionale. Sei cooking e un talk show andranno in scena in occasione dell’evento in una splendida location che è la nostra preziosa spiaggia. E, per allietare le nostre serate, spettacoli musicali e di intrattenimento. San Vito è tutto ciò: bellezza naturalistica, gastronomia, accoglienza, aggregazione, condivisione e festa”.

Ogni giorno nella tendostruttura allestita sulla spiaggia di San Vito Lo Capo (altezza via Savoia) Tempu ri manciari: le degustazioni organizzate in collaborazione con l’Associazione pescatori di San Vito Lo Capo e la Pro loco a base di capone e non solo, disponibili venerdì solo a cena, mentre sabato e domenica sia a pranzo che a cena (ticket 12 euro). Nel menu busiate al pesto trapanese, capone fritto, melone giallo e un bicchiere di vino. Nello stesso luogo gli appuntamenti di Tempu ri storie, sapuri e pignate, i cooking show ad ingresso libero organizzati collaborazione con la Ras, Ristoratori Associati Sanvitesi, ma anche incontri di approfondimento.

Tante le ricette di pesce capone che saranno preparate e raccontate dagli chef sanvitesi Francesca Rosselli, Giorgio Graziano, Enzo Caradonna, Ignazio Galante, Antonio Vultaggio, Peppe Alongi e Alessandro Candela.

Non solo degustazioni ma anche momenti di spettacolo: venerdì 7 ottobre in piazza Santuario si ride con i 4 Gusti Cabaret, sabato ad esibirsi sarà la cantante Daria Biancardi, vincitrice del talent musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax e volto di “The Voice of Italy”. L’artista palermitana farà ascoltare al pubblico i suoi maggiori successi di musica soul. Domenica si chiude, alle 18, con la sfilata del Gruppo Folkloristico Cala Bukuto che poi si esibirà, alle 21 in piazza Santuario nello spettacolo “Coro Cala Bukuto” a cura dell’Associazione Culturale Gruppo Folkloristico Cala Bukuto.

Sabato e domenica mattina alle ore 10 è Tempu ri mircatu: i colori, i profumi e i suoni del mercato del pesce rivivono davanti agli occhi dei visitatori che avranno la possibilità di conoscere le diverse specie ittiche, le ricette della tradizione e le storie dei pescatori locali ma anche di partecipare ad un’asta pubblica per acquistare il pescato del giorno.

La lampuga, o capone, è un pesce pelagico d’alto mare presente in tutto il Mediterraneo. Si pesca tra agosto e dicembre e si consuma fresco. Vive a stretto contatto con il fondo marino per poi risalire dalle profondità nel mese di settembre. Il suo nome deriva dalla forma del capo molto pronunciata.

Il programma completo è disponibile sul sito www.tempuricapuna.it