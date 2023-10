A Marsala via Isolato Egadi diventa via Honor Frost, in omaggio all’archeologa

Condividi su:

Torna a Marsala la rassegna “Luci dal Mediterraneo”, la manifestazione su cui punta l’Amministrazione Grillo. Con essa ripartono le attività culturali del Centro Internazionale di Studi Fenici, Punici e Romani, presieduto da Rossella Giglio. Il 7 ottobre, ci sarà una giornata dedicata all’archeologa subacquea Honor Frost, che ha guidato la campagna per il recupero del relitto della nave punica. Una giornata di studi e approfondimenti che sarà preceduta, in mattinata, dalla cerimonia di intitolazione di una strada – l’attuale “via Isolato Egadi” che costeggia il Parco archeologico – a Honor Frost, già cittadina onoraria di Marsala. La giornata di sabato proseguirà alle ore 11.30, nel Complesso San Pietro, con un incontro scientifico promosso di concerto con la Fondazione Frost e che riguarderà la storia della ricerca subacquea della nave punica e di altri relitti grazie agli interventi di professionisti italiani e stranieri. Al convegno, assieme ad autorità regionali del settore Beni culturali, sarà presente Alison Cathie, presidente della “Honor Frost Foundation”. Condividi su: