Lutto nel teatro marsalese, è morto Salvo Ciaramidaro

Ancora un lutto nel mondo della cultura marsalese. E’ venuto prematuramente a mancare all’affetto dei suoi cari Salvatore Ciaramidaro, che per tanti anni ha legato il suo nome al teatro amatoriale, come attore e regista. Aveva 64 anni. Diversi i ruoli interpretati fin da giovanissimo, accanto al suo maestro Giorgio Magnato, numerose le collaborazioni che lo hanno portato a distinguersi anche come promotore culturale con il gruppo del Baluardo Velasco, con cui ha contribuito alla realizzazione di prestigiose rassegne invernali ed estive. Salvatore Ciaramidaro è stato a sua volta una figura importante per tanti giovani marsalesi, che si sono avvicinati negli anni scorsi alla sua scuola di teatro, imparando a stare in scena e a muovere i primi passi sul palco.

Salvo è stato, inoltre, un collaboratore prezioso per il nostro gruppo editoriale, collaborando a vari aspetti della vita del nostro giornale, tra cui la distribuzione: per tanti anni, è stato il volto sorridente che distribuiva le copie di Marsala c’è in molte attività commerciali della città, instaurando un rapporto di grande fiducia con i distributori, da cui raccoglieva anche preziose segnalazioni che la redazione trasformava in articoli da condividere con la comunità dei lettori.

Alcuni mesi fa, purtroppo, un malore improvviso ha determinato il suo ricovero ospedaliero a Palermo. Di settimana in settimana abbiamo seguito con apprensione le notizie sul suo stato di salute, risultato fin dall’inizio gravemente provato. A un certo punto, sembrava che la situazione fosse migliorata e che Salvo potesse gradualmente riprendersi. Nelle ultime settimane, però, ulteriori complicazioni hanno determinato un nuovo peggioramento del suo stato di salute, fino alla notizia del decesso, arrivata questo pomeriggio dalla famiglia.

Alla moglie Patrizia e ai figli, le più sentite condoglianze del gruppo editoriale Publinews, della redazione e di tutti i collaboratori.

All’amico Salvo, un ulteriore, commosso saluto da parte nostra. Ci mancheranno i suoi racconti, la sua ironia, la sua voce profonda, i suoi abbracci.