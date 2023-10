Torna a funzionare l’obliteratrice alla stazione di Petrosino-Strasatti

Da qualche giorno, i pendolari, gli studenti e tutti i fruitori della stazione ferroviaria Petrosino-Strasatti hanno notato una novità. Il personale di RFI ha infatti sistemato la macchina obliteratrice dei biglietti, che da circa un anno risultava fuori uso. Contestualmente, sono stati anche affissi i cartelli con gli orari dei treni in arrivo e in partenza. A segnalare il disservizio era stato il commissario di Uguaglianza per la Sicilia di Petrosino, Michele Galfano, che a sua volta ringrazia RFI per aver sistemato lo strumento, ridando maggiore decoro alla citata stazione.