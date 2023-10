La viticoltura non si piega e fa il pieno a “Petrosino di Mare e di Vino”

L’agricoltura è in ginocchio ma la voglia di fare e di partecipare non manca a questo territorio. Per questo ha registrato migliaia di persone la manifestazione “Petrosino di Mare e di Vino”, una tre giorni dedicata al vino e alla viticoltura.

Dal seminario sul futuro della cooperazione nel settore vitivinicolo alla degustazione guidata sul Grillo fino alla Sagra dell’Uva e del Vino he dopo 20 anni è stata riportata a Petrosino. Ad accompagnare le serate degustazioni di prodotti tipici, vini delle cantine petrosilene, musica e intrattenimento per grandi e piccoli, in una Piazza della Repubblica vestita a festa, tra lucine, stand, estemporanee d’arte, suoni, colori e sapori della Sicilia. Un successo, dunque, che ha creato un vero momento di piazza, di comunità.

“Seppur in un momento difficile per la viticoltura, abbiamo voluto creare una manifestazione che potesse far da vetrina per valorizzare il frutto del lavoro instancabile dei nostri viticoltori e dei loro prodotti di alta qualità – afferma il sindaco Giacomo Anastasi – motivati dalla consapevolezza che il settore vitivinicolo è uno degli assi portanti della nostra economia locale e della nostra storia, insieme alla volontà di creare momenti di condivisione con la nostra comunità per promuovere la cultura del vino e riscoprire le nostre radici agricole, di cui siamo ancora orgogliosi – sottolinea il primo cittadino assieme all’assessora Caterina Marino –. Il nostro sentito ringraziamento va a quanti hanno reso possibile tutto questo: la Pro Loco guidata da Vita Patti, i Guardiani del Territorio, l’Istituto Comprensivo ‘G. Nosengo’ e tutti i volontari, le associazioni e le signore che con il loro lavoro hanno contribuito alla riuscita di questa tre giorni dedicata al vino e alla tradizione”.