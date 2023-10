Il Pascasino vince un progetto UE sulla green energy a Marsala

Il team degli studenti del Liceo Pascasino di Marsala, vincitore del I premio nazionale in lingua inglese nel progetto Asoc “A scuola di Open coesione” della presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato ospite per due giorni a Bruxelles in Commissione Europea per incontrare le Istituzioni.

I giovani, guidati dalla docente Ivona Pellegrino, hanno realizzato nello scorso anno scolastico un progetto di monitoraggio civico sui fondi europei utilizzati per l’efficientamento energetico del Comune di Marsala, classificandosi al 1° posto nazionale. Nella due giorni a Bruxelles gli studenti hanno discusso dell’importanza delle Istituzioni Europee per il progresso civile e morale dei popoli dell’Unione.