A Marsala torna lo spazzamento delle strade, multe per chi non lo rispetta

Nei giorni scorsi, un apposito avviso – a cura della società Formula Ambiente – allertava preventivamente gli automobilisti sulle multe per divieto di sosta nelle strade interessate allo spazzamento.

Quindi torna il servizio e, a quanto pare, tornano le multe per chi non rispetta la pulizia delle strade nelle varie vie marsalesi rispettando quindi i cartelli installati ad ogni marciapiede.

Al riguardo, l’assessore ai Servizi di Igiene Urbana, Giacomo Tumbarello, evidenzia: “Lo spazzamento meccanico di tutta la sede stradale è una pratica che garantisce la pulizia completa anche dei marciapiedi e che conferisce alla città un migliore decoro”. Pertanto, si richiamano i cittadini al rispetto dei divieti di sosta lungo le vie soggette allo spazzamento meccanizzato notturno, tenuto conto che saranno intensificati i controlli della Polizia Municipale ed elevate le relative contravvenzioni alle auto che sosteranno negli spazi soggetti a divieto.

Resta di fatto che alcuni orari di spazzamento soprattutto nel fine settimana sono in vigore dalle 24 o dall’1 ed è un orario in cui c’è ancora gente in giro parcheggiata in pieno centro urbano.