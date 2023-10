Marsala si sveglia nel caos, possibile retata ad Amabilina

La città di Marsala si è svegliata con uno strano caos stamani. E’ tutto bloccato già dalla via Favara e per tutta la via Salemi. Non è solo questione di mercatino settimanale, o di incidente come si pensava.

Il quartiere di Amabilina in particolare si trova bloccato. Nessuno entra o esce. Pare ci sia stata una retata della Polizia con l’uso dell’elicottero speciale, già a partire dalle prime luci dell’alba.

Potrebbe trattarsi di una nuova operazione di droga e armi. Ma bisogna attendere il comunicato ufficiale delle forze dell’ordine.