Marsala: incendio di auto, arrestato un pregiudicato

Su richiesta della locale Procura della Repubblica il gip di Marsala ha eseguito la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Giuseppe Internicola, 51enne con precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona commessi con armi. Sull’uomo, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., si sono concentrati gravi indizi di colpevolezza in ordine all’incendio verificatosi nella notte del 13 settembre nella zona del lungomare di Marsala e che aveva destato grande preoccupazione da parte dei cittadini, soprattutto dei residenti. Intorno alle 2 di quella notte, infatti, gli abitanti dei palazzi di via Whitaker, via Vito Falco e via Battaglie delle Egadi erano stati svegliati dal crepitio delle fiamme che hanno distrutto 4 autovetture di grossa cilindrata, posteggiate una accanto all’altra all’interno di un parcheggio condominiale, danneggiando persino le finestre dei primi piani.

Grazie al pronto ed efficace intervento del personale appartenente al Commissariato di Polizia di Marsala in pochi giorni è stato possibile raccogliere i gravi indizi di colpevolezza che hanno consentito, intanto, di arrestare cautelativamente il predetto indagato.

Attraverso la puntuale e meticolosa raccolta delle immagini di numerose telecamere di sicurezza sono stati ricostruiti, nel dettaglio, i movimenti di due pregiudicati marsalesi (l’altro è morto per cause naturali dopo il fatto delittuoso) ed è stato possibile, così, ricostruire la dinamica del gravissimo atto criminoso che ha messo a repentaglio la sicurezza del condominio di via Vito Falco.

Le indagini preliminari sono in corso e continuano attraverso l’audizione delle persone informate sui fatti.