A Mazara la Festa delle Famiglie al Museo Nazionale degli Scacchi

Prenderà il via il sabato prossimo a Mazara la manifestazione a carattere nazionale organizzata dall’associazione FAMU “Famiglie al Museo”. Come sempre il Museo Nazionale degli Scacchi di Via Genova,23 primo e unico in Italia dal 2011, aderisce alla manifestazione con una due giorni in cui si potrà visitare gratuitamente in modo speciale con tutta la famiglia il Museo dedicato al gioco degli Scacchi. Domenica prossima, in occasione di F@Mu 2023, su tutto il territorio nazionale, musei, fondazioni ed altri luoghi espositivi aderenti si apriranno alle famiglie con visite didattiche, giochi a tema e iniziative speciali. Quest’anno a Mazara si avrà anche la possibilità di visitare la Mostra “Le Regine del Museo” dedicata a tutte le donne che continuano purtroppo a rimanere vittime di violenza.

Con la partecipazione di Rai News24 come media partner e il patrocinio del Ministero della Cultura, quest’anno si svolgerà il tema “APRITI MUSEO” per porre l’attenzione sull’argomento dell’accessibilità museale intesa come rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi e consentire il più ampio accesso e partecipazione ai luoghi della cultura.

Tra i progetti speciali e le iniziative per i bambini non poteva mancare il TACCUINO F@Mu. A presentarlo, come testimonial ufficiale Greg, celebre protagonista della serie @diariodiunaschiappa_official pubblicata in Italia da @ilcastorolibri e che offre la pubblicazione gratuitamente ai bambini partecipanti alle iniziative, per accompagnarli con giochi e attività.

Non mancherà infine come ogni anno il CONCORSO F@Mu, in cui si invitano i bambini a “raccontare” la propria esperienza al museo attraverso la realizzazione di un disegno. Questo il programma previsto a Mazara: SABATO 7 ore 9-13 e 16-19 Visite guidate e Tavolo a disposizione per disegnare. Domenica ore 09-13 Visita al Museo e Torneo di Scacchi .