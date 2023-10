Differenziata, 23 comuni trapanesi oltre il 65%. Il Capoluogo grande assente

Un comunicato giunto dal Comune di Campobello di Mazara ‘festeggia’ il premio di 9.800 euro circa, dalla Regione Sicilia, per aver superato la soglie del 65% di raccolta differenziata necessario per l’ottenimento del premio.

La Regione, tramite l’apposito Assessorato alle Autonomie Locali, ripartisce 2.000.000 di euro per il 50% in base alla popolazione di cui all’ultimo censimento ISTAT e per il restante 50% in base al numero dei Comuni che hanno superato tale percentuale.

Sono ben 23, ovvero la maggioranza, i comuni del trapanese che superano la soglia del 65%, secondo l’allegato del decreto del 27 settembre 2023 n. 427. Ma c’è un grande assente: il Comune di Trapani. Di conseguenza, anche Misiliscemi, diventato Ente comunale con le elezioni del novembre 2022, non ne rientra, anche perchè, come ci ha fatto sapere in un’intervista il sindaco Salvatore Tallarita, il territorio misilese dipende ancora da Trapani per la raccolta dei rifiuti differenziati e per tanti altri servizi, limitando di fatto la possibilità dell’Amministrazione comunale di adattare la raccolta alle peculiarità della Città.

Al Comune di Marsala il premio più sostanzioso, essendo il Comune più vasto della Provincia, con 43.843,02 euro; a seguire Mazara del Vallo con 28.965,63 euro ed Alcamo con 26.221,90 euro; obiettivo centrato in pieno anche da Castelvetrano che otterrà 18.919,34 euro e per Erice che riceverà 17.268,59 euro. Castellammare otterrà un premio di 11.400,93 euro; ben 5 comuni riceveranno un premio per la differenziata oltre il 65% di 9mila euro e oltre.