La Capitaneria di Porto accoglie il Vescovo di Trapani

Questa mattina S.E. Rev.ma Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo della Diocesi di Trapani, in occasione della visita pastorale, si è recato presso la Capitaneria di Porto della Città, dove è stato accolto dal Comandante del porto e Capo del Compartimento marittimo, Capitano di Vascello (CP) Guglielmo CASSONE e dal Cappellano militare Don Giuseppe Maniscalco.

Dopo essersi intrattenuto in un breve colloquio con il Comandante della Capitaneria, il Vescovo ha voluto incontrare tutto il personale militare e civile in servizio, per ringraziarlo e complimentarsi dell’assiduo impegno profuso a garanzia del soccorso e salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e portuale, soffermandosi sul senso del servizio e sulla missione che quotidianamente i militari della Guardia Costiera sono chiamati a svolgere per il bene della collettività, sottolineando infine, l’esigenza che le attività collegate al mare possano essere volano di sviluppo per l’intero territorio.

L’incontro si è poi concluso con la recita di una preghiera.

La visita ha costituito un momento molto atteso ed importante per tutti i militari della Capitaneria di Porto, che dalla presenza e dall’interessamento manifestato dal Vescovo hanno ricevuto stimolo ed incitamento per continuare, con rinnovato entusiasmo ed impegno, la propria attività quotidiana al servizio dei Cittadini.