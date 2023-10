Tragedia di Ustica, Amato in audizione al Comitato per la sicurezza

Dopo le dichiarazioni inedite dell’ex Premier Giuliano Amato sulla tragedia di Ustica, salvo poi dire di non avere alcuna verità su quanto accaduto all’aereo che sorvolava la Sicilia, il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) domani alle 13.30 sentirà in audizione proprio Amato.

Giuliano Amato

La convocazione dovrebbe essere legata infatti all’intervista di un mese fa nella quale Amato accreditò la pista del missile francese per il disastro di Ustica, quando, Il 27 giugno 1980, un Dc9 dell’Itavia con 81 passeggeri a bordo, precipitò in mare a largo della Sicilia.