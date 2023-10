Alla Th Alcamo il Triangolare amichevole con Marsala e Girgenti

Prima uscita stagionale per la Th Alcamo che al Nuovo Pala Verga ha ospitato Girgenti e Pallamano Marsala per un triangolare amichevole giocato sulla distanza di 40 minuti a partita. Buoni riscontri per le tre squadre, si è partiti con in campo Girgenti e Pallamano Marsala, partita spettacolare giocata su ritmi elevati: 27-27 il risultato finale, in evidenza Mantisi (Girgenti) e Di Giovanni (Marsala).

Nel secondo Match è scesa in campo la formazione di casa contro il Girgenti. Nuova stagione, vecchia squadra per la Th Alcamo, unica novità il portiere Giuseppe Errante, tornato ad Alcamo dopo dodici anni, per il resto squadra praticamente identica, unico assente per motivi di lavoro Lipari .Partita anche questa su buoni livelli con Girgenti più affaticata dopo i quaranta minuti giocata con Marsala.

Alcamo come sempre Solida in difesa e subito in grado di giocare in velocità in transizione su buoni ritmi , e attaccare a difesa schierata con sincronismi ormai più che collaudati .Bella partita, giocata tra la massima correttezza e sportività, spazio anche per i giovani dell’Under 15 della Th Alcamo, con match che si è chiuso sul 27-16 per la formazione di casa sul Girgenti.

Nel terzo ed ultimo match Derby trapanese tra Alcamo e Marsala, anche questo match giocato su buoni ritmi con segnali positivi per le due formazioni in vista della nuova stagione, in particolare per la tenuta fisica, con Alcamo che ha tenuto bene il campo per 80 minuti avendo giocato due partite consecutive al pari del Girgenti. Buone trame di gioco, con il Marsala capace di accelerazioni nel gioco in velocità degne di nota e Alcamo dall’alto sua esperienza capace nel saper dettare meglio i tempi di gioco.

Alla fine 28-21, per un triangolare che ha messo in campo la grande sportività tra i giocatori per un bellissima giornata di sport, tra società amiche , con le squadre che stanno rodando l’inizio della nuova stagione agonistica Stagione ufficiale che si aprirà per Alcamo Domenica prossima 8 Ottobre a Mascalucia, in Palio la Super Coppa di Sicilia con l’Aetn , per una nuova sfida tra le protagoniste della Scorsa stagione che si sono spartite Coppa Sicilia e Campionato.

Campionato invece che si aprirà per la Th domenica 15 ottobre, quando al Nuovo Pala Verga arriverà l’Albatro Siracusa.