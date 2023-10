Serie D: il Trapani vince di misura sul campo dell’Akragas

Torna il derby fra Akragas e Trapani a distanza di qualche anno dagli ultimi precedenti. Una sfida d’alta quota fra le due formazioni siciliane inserite nel girone I della serie D. Entrambe hanno finora conquistato 9 punti, ma l’Akragas ha giocato una gara in più, la brutta sconfitta all’esordio contro il Licata. Poi sono arrivati i successi contro Gioiese, Sant’Agata e Ragusa. Convincente, invece il cammino del Trapani, con tre successi senza subire alcuna rete.

Al 26′ la prima vera azione della partita con il passaggio dalla sinistra di Gagliardi per Calafiore, che, a ridosso dell’area, spara alto. Al 40′ rigore per il Trapani, atterrato in area Cocco da Scozzari. Ammonito Sanseverino per proteste. Dal dischetto si presenta Cocco, che trasforma il rigore. Akragas-Trapani 0-1.

Nel secondo tempo, azione pericolosa per l’Akragas solo al 65′, con Ujkaj che esce a vuoto nella punizione calciata da Grillo. I padroni di casa non riescono ad insaccare la rete. All’81′ espulsione con doppio giallo per i padroni di casa: fuori Sanseverino per un fallo al limite dell’area. All’88′ contropiede per il Trapani, con il tiro di Samake che finisce a lato della porta difesa da Sorrentino. Ma la gara termina qui.

Il tabellino di gara

AKRAGAS (4-3-1-2): Sorrentino; Baio, Cipolla, Rechichi, Pantano (71′ Litteri) ; Puglisi (56′ Grillo), Sanseverino, Scozzari (77′ Pirvu); Di Mauro; Trombino, Marrale (77′ Rea). A disposizione: Busà, Rossi, Bruno, Scandurra, Di Stefano. All.: Coppa.

TRAPANI (4-3-3): Ujkaj; Pino, Cristini, Sabatino, Morleo; Calafiore (62′ Cangemi), Acquadro, Ba (77′ Redondi); Bollino (15′ Balla), Cocco (90′ Sparandeo), Gagliardi (85′ Samake). A disposizione: Tartaro, Guerriero, Marigosu, Pipitone. All.: Torrisi.

ARBITRO: Migliorini di Verona (Minutoli-Cusimano).

MARCATORI: 42′ Cocco su rig. (T).

NOTE: ammoniti: Sanseverino, Trombino (A); Morleo, Cangemi, Samake (T); Espulso: Sanseverino (A).