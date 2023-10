I pescatori di Mazara protagonisti di Linea Blu Discovery su Rai 1. VIDEO

Grande successo per la prima puntata di Linea Blu Discovery, nuovo programma realizzato da Rai1 e Federpesca, che ha visto tra i protagonisti della puntata Pescatori di Mazara.

Antonino Genovese, founder di Pescatori di Mazara, e il suo equipaggio hanno i conduttori Fabio Gallo e Giulia Capocchi in un viaggio alla scoperta della storia e dell’identità di questa città marinara famosa in tutto il mondo per la tradizione secolare della pesca del Gambero Rosso Dop di Mazara del Vallo, il re del Mediterraneo.

Attraverso il racconto di Antonino e Alberto Genovese l’intera Italia ha potuto varcare le porte dei pescherecci, salpare in mare aperto e conoscere le fatiche e le passioni dietro uno dei lavori più antichi del nostro Paese e che, da tre generazioni, contraddistingue la famiglia Genovese e il suo progetto Pescatori di Mazara.

“La pesca è un patrimonio intriso di cultura e di gusto – spiega Antonino Genovese – e poterlo raccontare a tutta l’Italia è una responsabilità e un orgoglio. Con il progetto Pescatori di Mazara, giorno dopo giorno, cerchiamo di valorizzare il nostro mare e i suoi frutti, la figura del pescatore, il suo lavoro e Mazara del Vallo, un territorio che profuma di storia e tradizioni. Ringrazio la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca – Federpesca per questa iniziativa che, partendo da Mazara del Vallo, farà conoscere il mondo della pesca italiana, consentendo al consumatore finale di vedere realmente il lavoro che c’è dietro il prodotto ittico che arriva sulle nostre tavole”.

Oltre all’attività della pesca e alla promozione dei prodotti ittici locali, Pescatori di Mazara punta a valorizzare usi e costumi cittadini con un’attenzione costante al territorio e alla sostenibilità sociale, economica e ambientale operando in favore di un sistema ecologicamente sano ed economicamente produttivo, in armonia con la natura.

Insieme a Federpesca e alla Guardia Costiera di Mazara del Vallo, Linea Blu Discovery ha raccontato da vicino questo mondo, tra i colori del mare, i profumi del borgo cittadino e i sapori dei piatti del posto.

Nel corso del programma spazio anche a piccoli momenti musicali con Cico Messina e la sua musica.

La puntata di Linea Blu Discovery dedicata a Mazara del Vallo è disponibile qui: https://www.raiplay.it/video/2023/09/Linea-Blu-Discovery—Mazara-del-Vallo—Riposto—30092023-9bfd3d94-ce28-4344-a10e-7a9e1b3a215c.html