Patto anti inflazione, i supermercati in Provincia di Trapani aderiscono agli sconti

Dal 1° ottobre debutta il Patto “anti inflazione” siglato a Palazzo Chigi il 28 settembre dal governo e da 30 associazioni tra grande distribuzione e produttori.

L’obiettivo è contenere per un trimestre il prezzo di alcuni beni di prima necessità, alimentari ma non solo. Dalla pasta al latte, dai pannolini ai medicinali da banco: fino al 31 dicembre i prodotti contraddistinti da un bollino tricolore avranno uno sconto del 10%. Ecco l’elenco pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dei circa 22mila negozi aderenti all’iniziativa suddivisi per regione e provincia.

Qui la lista dei supermercati che in Provincia di Trapani aderiranno al Patto: