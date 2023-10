Cedimento sulla SP 63: chiuso tratto verso la tonnara di Scopello e la Riserva dello Zingaro

«Per un cedimento sulla strada provinciale 63 è stato chiuso al traffico il tratto che porta alla riserva dello Zingaro. Per raggiungere la tonnara di Scopello, e tutta l’area fino alla riserva dello Zingaro, bisogna attraversare il borgo di Scopello».

Lo fa presente il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, che nella serata di ieri, domenica 1° ottobre, ha comunicato la chiusura dell’arteria stradale dopo un cedimento dalla parete rocciosa segnalato su strada dai passanti intorno alle ore 21.

L’area è stata sgomberata dai detriti riversatisi su strada ma i vigili del fuoco del distaccamento di Alcamo hanno effettuato un sopralluogo e indicato il rischio di caduta massi.

Il sindaco di Castellammare del Golfo Giuseppe Fausto presente sul luogo della frana per tutta la serata di ieri con la polizia municipale, gli operai del Comune e del libero consorzio provinciale, carabinieri e vigili del fuoco.

«I vigili del fuoco hanno evidenziato il rischio di caduta massi in corrispondenza della doppia curva sulla provinciale e per salvaguardare l’incolumità pubblica è stato necessario chiudere il tratto viario-spiega il sindaco Giuseppe Fausto-. Trattandosi di strada provinciale l’intervento di messa in sicurezza dovrà essere effettuato dal libero consorzio con cui ho già avuto interlocuzioni e auspichiamo che il ripristino avvenga quanto più celermente possibile considerata l’importanza dell’arteria, strategica per raggiungere frequentati nostri luoghi di pregio come la riserva dello Zingaro, al momento raggiungibile, come la Tonnara, attraversando il borgo di Scopello».